Furtos de cabos e peças voltam a afetar semáforos nos Barris

Somente nos últimos 30 dias o conjunto semafórico da Praça João Mangabeira, na rótula dos Barris, teve os fios de cobre e peças metálicas furtadas duas vezes. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), este tipo de ação causou prejuízo de R$ 200 mil este ano.

O último caso aconteceu no início deste mês, quando cabos e outras peças foram retirados do equipamento controlador de semáforos do local.

O furto gerou um prejuízo aos cofres públicos de cerca de R$ 50 mil e chegou a deixar os semáforos no cruzamento da avenida Vasco da Gama e Dique do Tororó apagados.

Atendimento

O motorista Felipe Oliveira, de 25 anos, reclama da demora da Transalvador de realizar reparos nos equipamentos. “O pior é que eles demoram muito de consertar, acaba gerando engarrafamentos e atrapalhando nossa rotina”, diz.

A Transalvador afirma que possui uma equipe 24 horas dedicada ao reparo de semáforos e equipamentos de fiscalização. Ainda conforme o órgão, assim que uma denúncia chega, equipes são encaminhadas de forma “imediata”.

O órgão explica ainda que o reparo, se for possível ser feito no local, dura em média de 30 minutos a duas horas, porém o tempo pode aumentar para 48 horas caso seja preciso levar o equipamento para a central de manutenção. Já no caso de furto de fios, o tempo médio de reparo é de 24 horas.

A falta de fiscalização é outro problema apontado por soteropolitanos. O motorista José Santos, 42 anos, defende que este tipo de equipamento precisa ser melhor monitorado, já que é visado por criminosos.

“Ficamos muito prejudicados. Quando esse tipo de coisa acontece, gera um engarrafamento enorme, por isso os órgãos públicos deveriam vigiar melhor para evitar essas situações. É uma questão de segurança pública”.

Rondas de prevenção

Questionada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que realiza rondas de prevenção para coibir diversas práticas delituosas, porém, não possui ação específica para prevenir este tipo de delito.

A PM-BA informou ainda que atua ao ser acionada para verificar denúncias e em caso de flagrante. A Guarda Municipal de Salvador (GMS) explicou que atua no combate ao vandalismo e a qualquer ato que atente contra os bens públicos. O órgão disse ainda que os agentes realizam patrulhamento preventivo por toda a cidade.

* Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo