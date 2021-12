Furto de cabos suspende atendimento do SalvadorCard na Lapa

O atendimento no posto do SalvadorCard da Estação da Lapa está suspenso nesta sexta-feira, 7, por conta de falta de energia no local. De acordo com a assessoria do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Salvador (Setps), o furto de cabos na região afetou o fornecimento de energia no local. Essa não é a primeira vez que a situação acontece, segundo o órgão. O Setps orienta que os consumidores procurem atendimento nos potos do Iguatemi e Comércio.

