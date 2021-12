Furto de cabos afeta semáforos e dá prejuízo de R$ 50 mil em Salvador

Cabos e diversas outras peças foram furtados de equipamento controlador de semáforos na Praça João Mangabeira, localizada nos Barris. O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 1º, e estima-se que tenha causado um prejuízo financeiro avaliado em R$ 50 mil, de acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador).

Segundo o órgão, o incidente deixou as sinaleiras do cruzamento da Avenida Vasco da Gama e Dique do Tororó completamente apagadas. Para evitar acidentes, o fluxo de veículos que saem do Dique para retorno próximo à Estação da Lapa foi redirecionado com a utilização de cones.

O equipamento danificado fazia parte do sistema de semáforos inteligentes da cidade e era responsável por administrar a mudança dos sinais na região do Dique do Tororó e das avenidas Vasco da Gama e Anita Garibaldi.

