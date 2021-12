Furto danifica fibra ótica e causa lentidão no metrô

A ação de vândalos em um dos trechos da Linha 2 do metrô causou uma série de problemas para as pessoas que dependiam do transporte nesta segunda, 25, pela manhã. Durante a madrugada, bandidos ainda não identificados entraram no trecho da Linha 2, entre o Detran e o Acesso Norte, e tentaram furtar fios que fazem parte do funcionamento do modal.

Segundo a CCR, há indícios de que os vândalos estavam à procura de fios revestidos por cobre. Entretanto, toda a fiação do sistema de sinalização é de fibra ótica. Os danos causados na rede corromperam todo o sistema de sinalização da Linha 2 do metrô. Isto fez com que os trens operassem no modo manual e com a velocidade média de 25 km/h.

Por conta disso, o tempo de embarque subiu de quatro para oito minutos, nos horários de pico. A situação foi normalizada por volta das 10 horas, mas houve quem enfrentasse o contratempo provocado pela lentidão do serviço.

Este foi o caso da vendedora Fabiana Reis, 31 anos, que nas primeiras horas do dia encontrou trens e plataformas da Linha 2 lotados. “Depois de quase uma hora, cheguei à Estação Acesso Norte às 8h10, bastante preocupada para explicar o que aconteceu no trabalho”, contou.

