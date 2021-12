Furdunço e Fuzuê dão prévia do Carnaval 2020 no circuito Tapajós

Este final de semana, mais de 80 atrações dão uma prévia do que será o 'Carnaval dos Carnavais'. O Fuzuê e o Furdunço, eventos já conhecidos pelos foliões, abrem as portas da festa momesca.

Hoje, a partir das 16h, no circuito Tapajós (Ondina/Barra) turistas e baianos aproveitam o Fuzuê. Amanhã, a avenida dá espaço à agitação do Furdunço no mesmo circuito. Esquemas especiais em órgãos públicos foram montados para garantir a segurança no evento. Alterações no tráfego da região e no transporte público integram as mudanças.

A programação completa das atrações está disponível no site www.carnaval.salvador.ba.gov.br/ confira-o-que-vai-[rolar- no-fuzue-e-no-furdunco/.

O Furdunço surgiu em 2014, com o objetivo de movimentar e valorizar a cultura, o turismo e a economia. Dois anos depois, com o mesmo propósito, nasce o Fuzuê. De acordo com Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), com o tempo, ocorreu uma mudança positiva tanto na valorização de grupos culturais, quanto na economia local.

Edington explica que ambos são voltados para todos os públicos, mas, a tranquilidade do sábado faz com que pais se sintam à vontade em levar os filhos. Compõem a programação do Fuzuê, 35 grupos de manifestações culturais.

Festa antiga

Charangas, fanfarras, orquestras e percussão, seguem os antigos carnavais. "A ideia é dar espaço para entidades tradicionais e formar o folião do futuro. Você começa a gostar do Carnaval na infância. A ideia é reunir as famílias para curtirem com tranquilidade", disse Edington.

Amanhã, é a vez do Furdunço, que se aproxima mais do estilo do Carnaval, onde os foliões podem curtir desde o axé das antigas com artistas como Gerônimo, Araketu, Baiana System e Adão Negro.

Começando uma hora mais cedo, as atrações se apresentam em trios, minitrios e pranchões. "Traremos um pouco dessa cultura do Carnaval só que em equipamentos menores. Também trazemos algumas atrações da folia maior para que as pessoas sintam o gostinho do Carnaval dos Carnavais", contou Edington.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) atuará no ordenamento e fiscalização do comércio de produtos proibidos. Já a Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) montará cinco postos móveis para atender aos banhistas.

A Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM) distribuirá folders com instruções de segurança e pulseira de identificação para as crianças. E a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) determinou que a montagem de camarotes seja encerrada ao meio-dia nos dias dos eventos.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), um módulo assistencial foi montado próximo ao Farol da Barra, na Rua Professor Lemos de Brito, das 13h às 1h, hoje e das 14h às 2h manhã.

Trânsito

De acordo com a Transalvador, hoje, no circuito Tapajós (Ondina/Barra), alterações começam a valer a partir das 13h e permanecem até as 2h do domingo (16). A lista com a localização das barreiras e as proibições de veículos em determinadas vias podem ser acessadas em no site www.transalvador.salvador.ba.gov.br.

Neste período, ficam proibidos a circulação e o estacionamento nas avenidas Sete de Setembro (entre a Rua Afonso Celso e o Largo do Farol da Barra) e Oceânica (entre o Largo do Farol da Barra e a Rua José Sátiro de Oliveira). Uma alternativa é, no sentido Barra/Ondina, as ruas Afonso Celso, Miguel Burnier, Prof. Sabino Silva e a Av. Centenário. No sentido contrário, a opção seguir pelas avenidas Centenário e Oceânica ou pelas ruas José Sátiro de Oliveira (Morro do Gato), Augusto Frederico Schimidt Marquês de Caravelas.

Para quem vai utilizar o transporte público, 21 linhas de ônibus operam, hoje, com horário estendido, das 12h até 1h do dia seguinte, segundo dados da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). Amanhã, as mesmas linhas operam até 2h da manhã da segunda-feira. A lista completa está disponível no site www.mobilidade.salvador.ba.gov.br.

Mototaxistas também estarão à disposição da população na Avenida Centenário, no último retorno para quem segue no sentido Vale dos Barris, ao lado do ponto de táxi.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

