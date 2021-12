Fundador do krav maga explica detalhes da modalidade

O fundador do commando krav maga (CKM) Moni Aizik explica com mais detalhes as diferenças entre sua modalidade daquela tradicional e enumera os benefícios - físicos e mentais - da prática do chamado combate corpo a corpo.



Qual é a base do CKM?



A origem, inegavelmente, é o krav maga. Esse sistema teve início em 1948 e começou a crescer nos anos 1950. O CKM é uma evolução do krav maga, porque ensinamos os movimentos de tal forma que você não precisa ser mais forte para imobilizar o outro. A base é simplicidade e biomecânica, então, a força que é impressa não importa. Nesse sistema, uma moça delicada pode, com tranquilidade, evoluir no CKM ao ponto de se defender, desarmar o agressor - e isso inclui remover a arma ou faca da mão dele ou dela em qualquer posição - ou fugir do confronto com eficácia. É a simplicidade que faz sentido quando você está sob pressão. Você só vai conseguir lembrar de comandos simples quando estiver com medo e o coração disparado a 180 batidas por minuto (bpm).



Você disse que não é necessário ter praticado artes marciais para começar no CMK. Mas ajuda?



Isso é muito relativo. O que acontece com pessoas que têm experiência prévia com outras artes marciais é que, muitas vezes, elas têm que 'limpar' os movimentos de reflexo da luta para conseguir assimilar os do CKM. Vir de uma luta não é sempre um privilégio. Algumas pessoas 'pegam' mais rápido porque já têm familiaridade com luta, mas outras estão tão envolvidas na modalidade que elas praticam que têm dificuldade de aprender o novo. E, no momento de estresse, ela vai desferir os golpes que tem mais intimidade, o que pode não ser o ideal numa situação real. O que importa, mesmo, é ter disposição para aprender e possuir mente aberta.



O que você quer dizer com "situação real"?



O que torna o CKM tão eficiente é que, diferentemente de artes marciais convencionais, ele se baseia num cenário de perigo real. Em assaltos não há ringues, gongo, árbitro e movimentos proibidos. Ensinamos coisas que seriam ilegais no jiu-jítsu, como morder e enfiar o dedo no olho do adversário, por exemplo, que são bastante recomendados no CKM. Claro que não fazemos isso no treino, mas sinalizamos para o aluno quando seria hora para ele ou ela fazer isso.



Mas como funciona o método de ensino? Há níveis?



Temos dez níveis. Os oito primeiros, qualquer pessoa pode alcançar com treino e dedicação. Para treinar nos dois últimos, só como convidado. Para isso, eles têm que ter ensinado pelo menos um ano aos níveis 1 e 2 para, então, concluir. O que tenho feito é treinar pessoas pelo mundo para que passem o CKM quando eu não estiver mais aqui.



Para pessoas que buscam o exercício físico com o objetivo de ficarem em forma, o CKM é uma boa opção?



O tipo de exercício que temos na aula é funcional, porque simulamos ataques reais. Não é a mesma coisa que estimular um músculo isoladamente, como acontece na musculação. É necessário ter um condicionamento aeróbico razoável para conseguir acompanhar as aulas. Mas o resultado para o corpo é excelente. Dá para ficar em forma só com a prática do CKM, sim. Mas eu acho que o melhor benefício é o preparo mental, porque você condiciona o cérebro a responder com eficácia na hora do medo.

