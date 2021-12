Fundador do GGB diz sofrer bulying por causa da idade

Depois de passar grande parte da vida sendo ofendido por ser homossexual, o fundador do Grupo Gay da Bahia (GGB) antropólogo Luiz Mott, de 67 anos, mais antiga entidade do gênero no País, denunciou nessa sexta,12, estar sendo vítima de "bulying" nas redes sociais por questão de idade, por parte do presidente do Conselho Nacional da Juventude (Conjuve), Alessandro Melchior, 26.

Ele baseia a denúncia em e-mail divulgado na lista da Associação Brasileira GLBT, onde Melchior se referiu a Mott como "gente doida deve ser aposentada compulsoriamente porque está cheirando a mofo".

Segundo ele, não é a primeira vez que é insultado. Em outra oportunidade, conforme o antropólogo, Melchior escreveu: "Luiz Mott surtou: talvez seja esclerose ou mal de Parkinson...", divulgando ter-lhe agendado consulta em clínica psicológica, sendo desautorizado e repreendido publicamente pela direção do Centro de Referencia LGBT de São José do Rio Preto, SP.

O coordenador do I Ciclo de Debates da 3ª Idade LGBT , Osmar Rezende, considera que o Presidente da Conjuve infringiu particularmente o artigo 10 do Estatuto do Idoso: "o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e dos espaços."

Mott considera que "o mínimo que se espera do Presidente do Conselho Nacional da Juventude" é que ele se desculpe publicamente "É uma vergonha um presidente de conselho nacional de jovens discriminar idosos!", declarou, sem informar se pretende processar seu detrator.

