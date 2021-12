Fundação traz projeto para monitorar rios da capital

A Fundação SOS Mata Atlântica traz a Salvador o projeto Observando os Rios, que incentiva a população a fazer o monitoramento da água. Desta quinta-feira, 6, até sábado, a instituição promoverá debates para tratar a respeito da necessidade de cuidar dos recursos hídricos.

O objetivo do projeto é incentivar a sociedade civil a coletar a água da cidade, com kits que serão entregues nas palestras, para analisar a qualidade de rios, córregos, nascentes, lagos e demais corpos hídricos de Salvador e região, a serem escolhidos nos encontros.

Responsável pelo projeto, o biólogo César Pergoraro revela que, depois da coleta mensal das amostras de água, a sociedade civil vai abastecer o banco de dados da fundação, pela internet, classificando os corpos hídricos analisados como "péssimo, ruim, regular, bom e ótimo".

De acordo com Pergoraro, a metodologia desenvolvida para o monitoramento deverá analisar 14 parâmetros, alguns deles físicos, químicos e biológicos, que ajudarão a nortear as políticas públicas para cuidar dos recursos hídricos de cada região analisada.

Coletivo

"A ideia é extrair do coletivo soluções, alternativas e estratégias que sirvam como base para melhorar a qualidade da água do corpo hídrico analisado", explica. "Com o projeto, vamos poder observar o grau de envolvimento da sociedade e de investimento do poder público", acrescenta.

A coleta de dados, continua o biólogo, servirá para mensurar os bioindicadores dos corpos hídricos examinados. "Como presença de peixes, lixo ou esgoto. Ainda, pelos dados enviados, vamos poder verificar se o rio emite mau cheiro", elenca.

Pergoraro afirma, ainda, que a análise das águas dos rios proporciona identificar indicadores socioeconômicos. "Os rios nos contam sobre os caminhos por onde passam. Por meio deles, é possível medir nível de educação, qualidade de vida da população e investimento público", enumera.

Questionado a respeito das justificativas utilizadas pelo poder público, de que recuperar rios "custa caro", o biólogo contra-argumenta. "Investir em saneamento básico é economizar em saúde. Para cada R$ 1 aplicado em saneamento, economiza-se R$ 4 em tratamentos de saúde", finaliza.

Com patrocínio da empresa Ypê, a Fundação SOS Mata Atlântica pretende levar o projeto (nascido na década de 1990 com o intuito de monitorar as águas do rio paulistano Tietê) para 17 estados brasileiros que fazem parte do bioma mata atlântica - entre eles a Bahia.

