Fundação promove plantio em Canabrava

Alunos do Centro de Convivência da Fundação Cidade Mãe promoveram, na unidade sediada no bairro de Canabrava, o plantio de 27 mudas de árvores frutíferas na manhã desta segunda-feira, 29. Entre algumas das espécies estavam pés de lima, laranja, limão e tangerina.

A presidente da fundação, Risalva Telles, explica que a ação fez parte do projeto Semeando Cidadania, cujos objetivos são fomentar a sustentabilidade de alunos de baixa renda com o plantio de árvores e de hortas, assim como o reaproveitamento de alimentos.

Morador da comunidade, Kauã Fernandes, 12 anos, cursa o 4º ano do ensino fundamental pela manhã. No turno oposto ao das aulas, segue para o centro da fundação, onde se junta aos demais alunos, que somam cerca de 300 estudantes no total.

Plantio

Nesta segunda, o menino foi um dos que, mesmo debaixo da chuva que caiu na capital, participaram do plantio de um limoeiro. "Já plantei várias árvores frutíferas no meu quintal: banana, manga, pera, caju. Foi o que meu avó me ensinou antes de morrer", conta o garoto, criado pela avó materna.

Estudante do 1º ano do ensino fundamental, o pequeno Daniel dos Santos, 10 anos, fez a estreia no plantio de árvores. "Antes, eu havia plantado um pé de cana no meu quintal. É bom mexer com a terra. Estar no meio da natureza", avalia.

Cuidar

A presidente da fundação afirma que, além de plantar, os alunos serão responsáveis pelos cuidados com as árvores. "O que esperamos, com essas ações, é criar interação com a comunidade, o envolvimento em atividades coletivas, o respeito ao espaço, a sensação de pertencimento", diz ela.

De acordo com Risalva, nas 11 unidades da fundação, que atende 2.742 jovens da capital baiana, os estudantes lidam com atividades que complementam o conteúdo escolar - como dança, pintura, capoeira, manutenção de computadores e iniciação profissional.

"A ideia é, justamente, tornar o espaço interessante para esses jovens, tirá-los das ruas, da ociosidade, para estimular boas práticas", afirma. "Eles se interessam tanto que, inclusive, durante as férias escolares pedem que os espaços da fundação fiquem abertos".

