Fundação Pierre Verger comemora três décadas

A história de Nanci de Souza, de 78 anos, se confunde com a da Fundação Pierre Verger, com sede na Vila América, Engenho Velho de Brotas, em Salvador. Bem, talvez seja difícil alguém associar o nome citado ao da mulher mais velha da instituição. Dona Sissi, no entanto, como é carinhosamente conhecida, desperta facilmente o sorriso dos membros da fundação. E é exatamente ela um dos símbolos do que se propõe as comemorações de 30 anos da instituição: aproximação entre sociedade e a Fundação Pierre Verger.

As atividades de comemoração se estenderão até 2019 e passarão por cidades brasileiras e estrangeiras. Dentre as atividades, estão a mostra Dentro Aqui e Lá, aberta ao público de 30 de maio até 5 de agosto de 2018, na Galeria Pierre Verger (rua da misericórdia – Centro Histórico), das 9h às 18h, evento gratuito; intervenções artísticas em fachadas de casas no entorno da sede da fundação; ambientações pela capital baiana; seminários; workshops; e ainda exposições no Dique do Tororó e no Porto da Barra. Também haverá exposição coletiva no México, com 20 fotografias sobre as comunidades afrodescendentes da América Latina.

As atividades ainda contarão com o relançamento do livro Orixás - Deuses Iorubás na África e no Novo Mundo, previsto para julho, e a reedição da obra Fluxo e Refluxo do Tráfico de Escravos entre o Golfo e a Bahia de Todos-os-Santos: dos Séculos XVII ao XIX, prevista para 2019. Datas e mais informações serão atualizadas nas redes sociais da instituição.

A Fundação Pierre Verger foi criada em 1988, após o fotógrafo e antropólogo que dá nome à fundação organizar o próprio acervo com a temática da cultura afro-brasileira. Segundo o presidente da fundação, Gilberto Pedreira de Freitas Sá, o fotógrafo "viu" a África na Bahia.

“Ao chegar à Bahia, Verger se encantou pelo povo baiano, a afrodescendência. Percebeu a diáspora africana e, após vários anos de viagem, a Bahia foi a primeira residência fixa dele".

Pierre Verger nasceu na França, em 1902, rodou o mundo fotografando durante toda a segunda guerra mundial e chegou à Bahia em 1946, morrendo em Salvador, no ano de 1996. "Manter a história de Pierre Verger significa manter a instituição viva”, diz Pedreira.

Ele ainda lembra as ações sociais desenvolvidas pela fundação, que englobam cerca de 200 pessoas, com dança, música, fotografia, dentre outras oficinas. O local ainda possui 62 mil negativos originais de fotografias, com 12 mil ampliações em preto e branco, além de uma biblioteca com cerca de quatro mil livros.

“Manter a fundação é um trabalho permanente. Quanto mais nos debruçamos sobre a obra de Verger, mais coisas encontramos. Desde a morte dele, já realizamos cerca de 100 exposições em todo o mundo. É um artista conhecido, que escolheu a Bahia como casa”, afirma o presidente da fundação.

Apoiada em uma muleta e sempre com um sorriso no rosto, Dona Sissi fala palavras que soam calmas: “Esse sempre foi o local onde eu passei a maior parte da minha vida. Sem dúvida, foi um marco espiritual para a região. A fundação ajudou a levantar a autoestima do povo negro. Se eu tenho uma casa, ela é a fundação”.

A titular da Secretaria de Cultura do Estado (Secult), Arany Santana, lembra de uma viagem feita com o fotógrafo e antropólogo em 1986, para o Benim, na África. Ela acredita que Pierre Verger "encurtou a distância" entre a Bahia e a África, por meio da obra cultivada ao longo dos anos. “Ele é muito importante para a população da Bahia, não apenas para os afrodescendentes. Verger foi um homem branco, europeu, que descortinou a história do povo negro”, crê Arany.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

adblock ativo