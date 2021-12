Fundação oferece 150 exames de câncer de próstata

Exames digitais da próstata (toque retal) e exames de sangue serão oferecidos pela Fundação Lar Harmonia, nesse sábado, 14. Ao todo, serão distribuídas 150 senhas por ordem de chegada, das 6h às 13h no Ambulatório Médico Eurípedes Barsanulfo, na sede da fundação, em Piatã.

Para participar é necessário portar RG e Cartão do SUS no dia da ação, feita em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) e o Laboratório LPC.

Câncer

O câncer de próstata é uma doença silenciosa que acomete mais de 60 mil homens por ano no Brasil, sendo o segundo câncer mais frequente, perdendo apenas para os tumores de pele, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca). Ainda segundo o Instituto, mais de 13 mil homens por ano podem morrer vítimas da doença no pais. Na Bahia, são estimados 3.450 novos casos, sendo 850 somente em Salvador.

O urologista Sheldon Menezes, coordenador do mutirão, alerta que a idade é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer: "homens a partir dos 45 precisam passar por avaliação e, caso haja histórico familiar, a idade cai para 40 anos".

