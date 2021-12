Fundação José Silveira realiza webinar para debater sintomas do pós-Covid

A Fundação José Silveira promove o webinar “A covid-19 não termina após a alta hospitalar” no dia 14 de junho, às 18h, para debater as complicações e sintomas pós-coronavírus. O evento gratuito ocorre pela plataforma Zoom e contará com relato de caso e a participação de uma equipe multidisciplinar e especializada no cuidado com o paciente. Mais informações estão disponíveis no site da instituição.

Segundo o médico infectologista Eduardo Martins Netto, a Covid-19 é uma doença multissistêmica, que afeta diversos órgãos. “Uma investigação mais detalhada é fundamental para identificar os grandes e pequenos problemas”, pontua.

O rastreio multiprofissional é fundamental para a recuperação plena dos paciente, segundo a fisioterapeuta e pós-doutora em fisiologia humana Ana Stagliorio.

“As manifestações do pós-Covid podem se apresentar de forma evidente, demandando atenção imediata. Porém, em alguns casos, os sintomas são leves, quase imperceptíveis, mas se não receberem a devida intervenção terapêutica, podem comprometer a qualidade de vida”, explicou.

