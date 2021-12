Fundação Hemoba precisa de doadores de sangue

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) está em campanha para incentivar a população a doar sangue. Os estoques dos tipos A negativo, B negativo, AB negativo e O negativo está em situação crítica. A meta para atingir a quantidade ideal é de até 250 bolsas de sangue por dia. No entanto, o máximo alcançado até esta sexta-feira, 3, foi de 150.

Marcelo Mattos, coordenador do setor de coleta da fundação, disse que nesta época do ano há um déficit de doadores, porque muitas pessoas viajam. Os acidentes nas estradas aumentam e, no interior, onde há festas típicas, o índice de acidente por queimaduras cresce.

Hoje, o Hemóvel ficará estacionado em frente à Igreja Adventista, na Pituba, das 8h às 17h. A unidade fixa da Hemoba fica na ladeira do HGE, em Brotas, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e no sábado, das 7h30 às 12h30.

Candidatos à doação devem comparecer com documento original com foto, pesando acima de 50 kg, descansados e alimentados. Não devem fumar por pelo menos duas horas antes de doar e não podem ter ingerido bebida alcoólica 12 horas antes. É necessário ter entre 16 e 69 anos de idade, mas menores de 18 anos devem estar acompanhados por responsável legal.

adblock ativo