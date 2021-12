Fundação Gregório de Mattos lança editais para área cultura

A prefeitura da capital lançou nesta quarta-feira, 20, no Espaço Cultural Barroquinha, dois editais, Arte na TV e Arte Todo Dia, além da segunda edição do Arte Em toda Parte - com R$ 4,4 milhões de investimentos.

O edital Arte na TV, parceria entre a Fundação Gregório de Mattos (FGM) e a Agência Nacional do Cinema (Ancine), é o mais comemorado pela gestão. Prevê financiamento de R$ 1 milhão, pelo Fundo Setorial do Audiovisual, e R$ 500 mil da FGM.

"Vale ressaltar o pioneirismo. Nenhum outro município fez esse tipo de parceria", disse Luiz Henrique Oliveira, cineasta e chefe da representação do Ministério da Cultura para a Bahia e Sergipe.

Otimismo

Produtores culturais e artistas presentes receberam as propostas com otimismo. "A primeira edição do Arte em Toda Parte levou boas coisa para o subúrbio", defendeu o produtor Fabrício Cumming.

No caso do edital destinado ao setor audiovisual, o cineasta Maurício Lídio chamou a atenção para as dificuldades enfrentadas pelo setor. "Ainda é um valor tímido, mas já mostra responsabilidade. Um dos problemas dos editais da área é pensar as formas de difusão e não a produção. Não sei como conceberam esta parte, mas já é um bom passo", avaliou Lídio.

adblock ativo