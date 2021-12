Fundação Gregório de Mattos inscreve projetos culturais em edital

Foram abertas nesta quinta-feira, 19, as inscrições de projetos culturais para o edital 'Gregórios', da Fundação Gregório de Mattos.

O objetivo do edital - que homenageia o "Boca do Inferno" e marca as três deécadas da fundação - é selecionar projetos culturais nas áreas de Literatura, Artes Visuais, Circo, Dança, Fotografia, Música e Teatro, que dialoguem com a obra, filosofia e características do poeta baiano.

As inscrições seguem até 5 de maio e devem ser feitas pelo site www.gregorios.salvador.ba.gov.br, onde estão disponíveis a ficha de inscrição e o edital completo. Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail gregorios@salvador.ba.gov.br.

adblock ativo