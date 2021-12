Fundação Cidade Mãe abre 900 vagas para cursos gratuitos

A Fundação Cidade Mãe está com inscrições abertas para 900 vagas nos cursos gratuitos de artes visuais, dança, capoeira e teatro com inclusão digital. Os candidatos devem ter entre 8 e 17 anos e estar cursando a partir do 2º ano do ensino fundamental.

Para se inscrever é necessário se dirigir a uma das unidades dos centros de Convivência (ver endereços abaixo) e levar os seguintes documentos: carteira de identidade ou certidão de nascimento, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e telefone para contato, que devem ser apresentados por pai, mãe ou responsável portando a carteira de identidade e CPF.

