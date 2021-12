Fundação atende 200 pessoas em mutirão de combate ao glaucoma

Um mutirão de prevenção ao glaucoma e catarata atendeu gratuitamente cerca de 200 pessoas, na manhã deste domingo, 10, no Ambulatório Médico Eurípedes Barsanulfo, na sede da Fundação Lar Harmonia (FLH), bairro de Piatã, em Salvador. O objetivo da ação era realizar exames e encaminhar quem for diagnosticado com algum problema de visão para o tratamento adequado.

O coordenador da oftalmologia da Fundação, Adílson Afonso, explicou como funciona o mutirão. “Homens e mulheres acima de 40 anos ou pessoas a partir de 20 anos com casos das doenças na família são atendidos. Os pacientes diagnosticados com catarata ou glaucoma vão ser encaminhados para cirurgia e tratamento especializado”, salienta.

Adilson informou ainda que todo atendimento é gratuito e a equipe é formada por voluntários.

Esta é a 14º ação de oftalmologia da FLH e, para muitos, é a oportunidade de realizarem o primeiro exame de vista da vida. É o caso de Maria Elza, de 66 anos, que relatou a dificuldade em marcar consultas em postos de saúde. “A gente sempre acorda cedo, chega lá e eles dizem que não tem vaga”, denuncia.

A aposentada Agda Cardoso, de 71 anos, revela que há 6 meses tenta marcar o exame de glaucoma na rede pública. “Já tava preocupada. Graças a Deus, existe essa iniciativa. Foi um alívio pra mim fazer os exames”, conta.

Agda também elogiou o atendimento dos voluntários. “Aqui tá todo mundo sempre de bom humor, com um cuidado que nunca vi na minha vida”.

Os indivíduos portadores da catarata apresentam a visão nublada, como se olhassem por uma janela embaçada. O que dificulta a realização de tarefas cotidianas, como ler, dirigir um carro ou até mesmo interpretar a expressão das pessoas.

A Fundação presta assistência médica, psicológica, emocional, espiritual e social às famílias carentes do Bairro da Paz, Itapuã, Piatã, Alto do Coqueirinho e Baixo do Tubo. O atendimento médico acontece de segunda a sexta, com mais de dez especialidades.

As marcações podem ser realizadas pessoalmente na sede da fundação, das 8h às 12h. Os interessados devem levar originais e cópias do RG, comprovante de residência e Cartão do SUS de Salvador.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

