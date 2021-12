Funcionários terceirizados do Roberto Santos fazem paralisação

Funcionários da empresa Sabore CIA e Serviços de Alimentos LTDA, empresa terceirizada que presta serviço ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), localizado no bairro do Cabula em Salvador, iniciaram uma paralisação nesta sexta-feira, 13, alegando atraso de pagamento.

Nesta manhã, cerca de 300 pacientes internados ficaram sem receber alimentação por conta da paralisação. Ao ser procurada pela reportagem do Portal A TARDE a Sabore não quis se pronunciar sobre o ocorrido.

Em nota, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), lamentou o ocorrido e informou que a paralisação foi promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Coletivas e Afins no Estado da Bahia. O órgão negou a falta de pagamentos, informando que o pagamento é feito de forma regular à empresa Sabore pelo Governo do Estado. Afirmou ainda que o último pagamento foi efetuado nesta sexta.

Por fim, a Sesab declarou que abrirá um processo administrativo para apurar responsabilidades e omissões. A situação foi regularizada e os pacientes foram alimentados ainda no final desta manhã.

