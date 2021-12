Funcionários protestam em frente ao Hospital Roberto Santos

Cerca de 200 profissionais da área da saúde protestam, na manhã desta sexta-feira, 22, em frente ao Hospital Roberto Santos (HRS), no Cabula, em Salvador.

De acordo com informações do Sindicato da Rede Privada de Saúde (Sindisaúde), os funcionários reivindicam salário, férias e FGTS, que estão atrasados.

Ainda segundo a entidade, o salário do mês de outubro não foi pago, e até o momento, a empresa não deu previsão para os trabalhadores.

Procurada pela reportagem do Portal A TARDE, a assessoria de comunicação do Hospital Roberto Santos informou que foi realizado um repasse pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) para Fundação José Silveira (FJS), responsável pela contratação dos funcionários.

Em nota, a Secretaria da Saúde do Estado ressaltou que faz pagamento consecutivos à Fundação José Silveira e está rigorosamente dentro do contrato assinado com a entidade.

A Fundação José Silveira também se pronuncionou sobre o assunto. Segundo a assessoria de comunicação da entidade, a Fundação não retém recursos destinados ao pagamento de funcionários, assim que são feitos os repasses, imediatamente, são feitos os pagamentos salariais, os da folha."

