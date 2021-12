Funcionários protestam em frente ao Hospital Evangélico da Bahia

Um grupo de funcionários do Hospital Evangélico da Bahia protestam na manhã desta terça-feira, 10, em frente à unidade hospitalar, por causa dos constantes atrasos de salários e o não pagamento de férias.

Segundo informações do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado da Bahia (SindiSaúde), os atrasos tem sido recorrentes e até o momento, o hospital deve aos funcionários parte dos salários de junho, julho e agosto.

"Desde novembro o hospital vem atrasando o salário. Agora em setembro faz dois meses e meio de atraso. O mês de junho ainda falta pagar uma parcela e a direção não dá previsão de quando vai pagar o trabalhador. Por isto resolvemos paralisar, afirma o diretor de impressa do SindSaúde, Adauto Silva.

De acordo com as informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), os trabalhadores ocupam um lado da via, impossibilitando o tráfego de veículos. Uma equipe do órgão acompanha o protesto.

Durante assembleia nesta manhã, em frente ao hospital, os funcionários decidiram que se não receberem até quinta-feira, 12, o salário do mês de junho, os funcionários devem parar por tempo indeterminado. Na quinta vai ter uma nova reunião para decidir o salário dos meses de julho e agosto. O hospital sinalizou que deve pagar até 29 de setembro.

