Funcionários fazem ato pela Petrobras em Salvador

Funcionários da Petrobras realizaram na tarde desta segunda-feira, 26, um protesto em frente à sede da empresa, localizada na avenida ACM, no bairro do Itaigara, em Salvador. A concentração teve início por volta das 14h30. De acordo com o diretor do Sindicato dos Petroleiros da Bahia (Sindipetro), Radiovaldo Costa, o motivo do protesto é a possível retirada de unidades que pertencentem a estatal na Bahia.

"Saímos em defesa da Petrobras, pois, a direção, junto com o governo, pretende retirar a empresa da Bahia. Estamos aqui contra a venda dos campos de petróleo e gás do recôncavo, o fechamento da sede da Petrobras no estado, da Fafen Bahia (Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados), da Refinaria Landulpho Alves e a transferência de trabalhadores para o Rio de Janeiro", afirmou Radiovaldo.

De lá, o grupo seguiu em caminhada em direção ao Jardim dos Namorados, na Pituba, onde foi realizado um ato cívico/cultural. Ainda de acordo com Radiovaldo, cerca de 1.200 pessoas, entre trabalhadores, funcionários aposentados, terceirizados e simpatizante, participaram da manifestação.

A Polícia Militar (PM-BA) acompanhou a mobilização, que, conforme a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), foi pacífica. Por causa do protesto, o trânsito na região ficou intenso no período da tarde, segundo informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador).

