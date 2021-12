Funcionários dos Correios entram em estado de greve

Os funcionários dos Correios decidiram decretar "estado de greve" em assembleia na noite desta quinta-feira, 18. A categoria reivindica melhores condições em todo o país. Em Salvador, os Correios passam por problemas no edifício sede da Pituba.

O prédio chegou a ser embargado em julho do ano passado, após engenheiros da Secretaria Municipal de Urbanismo (SUCOM), detectarem que o imóvel não possui as condições de habitação e segurança exigidas pela legislação municipal. Segundo os funcionários, em nota, após um ano de embargo, a situação no local permanece a mesma.

Para evitar que os clientes e funcionários sejam atingidos por pedaços de concreto que caem da fachada, uma rede de proteção continua cercando o prédio, rachadura nas paredes, tubulações hidráulicas velhas e expostas ao ar livre, forros retirados por risco de desabamento, passeios destruídos, entre outros problemas.

Ainda de acordo com a nota do sindicato, a empresa não cumpriu o acordo firmado na ação civil pública do MPT 566-47-2015-505-0037, pagou R$100.000,00 (cem mil reais) de multa, mas continua não oferecendo condições de trabalho adequado aos seus funcionários.

