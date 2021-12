Funcionários dos Correios da BA decidem adesão à greve

"Nas condições que estamos, não terá acordo. Hoje (nesta terça-feira), na assembleia, vou chamar os trabalhadores para a greve". Com essa premissa, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos da Bahia (Sincotelba), Simone Soares, afirma que a assembleia marcada para esta terça-feira, 17, na praça da Inglaterra, no Comércio, deve deflagrar início da paralisação na Bahia.

Além da Bahia, os demais sindicatos que não aderiram à greve realizarão assembleia para decidir paralisação nesta terça. Segundo a presidente do sindicato, a empresa apresentou duas propostas que não condizem com a necessidade da categoria. A primeira, de reajuste de 5,27%, que, de acordo com Soares, "não chega a ser sequer a inflação do período". A segunda de 8%, também foi considerada insuficiente. A categoria pede reajuste de 15%, redução da carga horária de 6 horas para atendentes, auxílio casa própria, vale-alimentação e reembolso creche.

De acordo com o vice-presidente de Gestão de Pessoas dos Correios, Larry Manoel Medeiros de Almeida, a proposta da empresa oferece ganhos reais para os trabalhadores. "Ela garante todos os benefícios concedidos anteriormente e repõe a inflação integral", diz.

Em nota, a assessoria dos Correios informa que, nesta terça-feira, 98,73% do efetivo no brasil compareceu ao trabalho, o correspondente a 122.889 empregados. O número é levantado por meio do sistema eletrônico de presença dos correios.

Ainda segundo nota, os únicos serviços indisponíveis no momento são de postagem, entrega e coleta de encomendas com hora marcada nos locais em que foi mantida greve. Os demais serviços operam normalmente.

Diferente do que foi divulgado na última semana, a assessoria dos correios informa nesta terça-feira, 17, que 12 dos 35 Sindicatos dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos do país, aderiram à paralisação na quinta-feira, 12. Deste total, cinco aceitaram a proposta da empresa de reajuste de 8% - São Paulo, Rio de Janeiro, Bauru (SP), Rondônia e Rio Grande do Norte.

