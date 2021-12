Funcionários dos Correios aceitam proposta e greve chega ao fim

Após 17 dias de greve, os funcionários dos Correios na Bahia aceitaram no final da tarde desta sexta-feira, 6, a proposta oferecida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e decidiram, após uma assembleia, pelo fim da paralisação. A categoria se comprometeu a retomar as atividades a partir de segunda, 9, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos no Estado da Bahia (Sincotelba).

A proposta apresentada na audiência de conciliação no TST foi o reajuste de 2,07% (INPC) nos salários e benefícios, retroativo ao mês de agosto deste ano; reedição de todas as cláusulas sociais; reedição da cláusula do plano de saúde, que continuaria sob a mediação do TST; e a compensação de 64 horas equivalentes a 8 dias, sendo seis horas de compensação aos sábados, para quem trabalha de segunda à sexta. Para os empregados que trabalham aos sábados, quatro horas de compensação de segunda à sexta e duas horas, aos sábados.

A categoria também reforçou que se a empresa insistir na cobrança da mensalidade do plano de saúde, uma nova greve poderá ser decretada a qualquer momento.

adblock ativo