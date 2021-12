Funcionários do Santa Izabel protestam por reajuste salarial

Os trabalhadores do Hospital Santa Izabel protestam na manhã desta quarta-feira, 10, em frente a unidade, no bairro de Nazaré. O movimento faz parte da campanha salarial dos profissionais de saúde que atuam em hospitais e laboratórios privados e filantrópicos.

De acordo com o presidente do sindicato da categoria (Sindsaúde), Raimundo Teixeira, a data-base deles foi em março, mas ainda não houve consenso. "Estamos pedindo 9,83% de aumento, mas eles (o patronato) está propondo congelamento, ou seja, reajuste zero", explica Teixeira.

O sindicalista diz que os trabalhadores e os empresários se reúnem nesta quinta, 11, para um encontro mediado na Superintendência Regional de Trabalho e Emprego (SRTE). "Caso não haja acordo, a ideia é parar por tempo indeterminado", afirma.

Além dos trabalhadores, a reunião terá participação do Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Bahia (Sindhosba) e do Sindicato das Santa Casas e Entidades Filantrópicas do Estado da Bahia (Sindifiba).

O presidente do Sindhosba, Raimundo Correia, afirmou que a entidade pretende oferecer uma nova proposta para os trabalhadores. "Os hospitais atravessam uma fase mais cruel do que o normal. Sempre vivemos em crise (na área de saúde), mas nos últimos meses isso se acentuou de maneira insuportável, por isso estavamos mantendo essa proposta (de reajuste zero). Mas conseguimos avançar um pouco e vamos apresentar uma nova proposta", explicou sem revelar o que será oferecido.

Já o consultor do Sindifiba, Jorge Castro, disse que os hospitais filantrópicos não têm condições de oferecer um percentual de reajuste. "Os hospitais passam por uma situação extremamente caótica com cortes de verbas do SUS e de planos de saúde, então não podemos fazer uma oferta de aumento salarial, se nem salários estamos pagando em algumas entidades. Nossa proposta era começar a discutir em outubro", explica.

Jorge Castro, contudo, não descarta que a entidade avalie a oferta que será apresentada pelo Sindhosba e caso seja viável, também seja oferecida aos profissionais dos hospitais filantrópicos.

Manifestação

Os profissionais aderiram à mobilização na frente do Santa Izabel, mas o atendimento não foi comprometido porque os trabalhadores da noite continuaram prestando assistência aos pacientes. A manifestação já foi encerrada, liberando a entrada dos funcionários.

