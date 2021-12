Funcionários do Sagrada Família param atividades por tempo indeterminado

Trabalhadores do Hospital Sagrada Família paralisarão as atividades por tempo indeterminado a partir desta quarta-feira, 23. A mobilização será marcada com um protesto, às 6h, em frente à porta de entrada da unidade, localizada no bairro de Mont Serrat, em Salvador.

Conforme informações do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado da Bahia (Sindsaúde), o motivo da suspensão é o atraso no pagamento do salário de setembro, além das férias e outros benefícios como transporte e alimentação. Ainda de acordo com a entidade, o centro de saúde, que é filantrópico, não justificou o atraso ou forneceu qualquer tipo de posicionamento sobre um possível acerto na folha.

Outro ponto discutido pelos trabalhadores do hospital é a suposta negação em assinar a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), que promove o reajuste salarial. Dentre as categorias que devem participar da paralisação, estão os vigilantes e os funcionários da limpeza. O Sindisaúde afirmou também que a classe de enfermeiros se reuniu para debater a possibilidade.

Até a publicação desta reportagem, o Portal A TARDE não conseguiu contato com o Hospital Sagrada Família.

