Funcionários do SAC reclamam de salários atrasados

Os funcionários terceirizados do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) de Salvador reclamam do atraso no pagamento dos salários de abril.

Em contato com o Portal A TARDE, um profissional que não quer se identificar ressaltou que o pagamento deveria ter sido feito pela empresa PH Service no dia 1º de maio. Além disto, os trabalhadores estão sem receber o vale-transporte e alguns foram obrigados a cancelar férias e consultas médicas.

Por meio da assessoria de imprensa, a Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb) afirmou que este foi o primeiro atraso cometido pela PH Service, que já teve o contrato rescindido.

A Saeb revelou que o pagamento aos funcionários será feito diretamente pelo governo até a próxima sexta-feira, 16.

Uma nova empresa - que ficou em segundo lugar no processo de licitação - deve ser anunciada pela Saeb até segunda-feira, 19.

