Funcionários do metrô pedem reunião com secretário

Cerca de mil funcionários do metrô de Salvador paralisaram seus trabalhos nesta sexta-feira, 5. Eles fizeram uma passeata do Campo da Pólvora para a praça da Piedade, no Centro da cidade, em protesto pela falta de segurança nos canteiros de obras.

Durante a assembleia, os trabalhadores deram o prazo até a próxima sexta-feira, 13, para o secretário de Segurança Pública Maurício Teles Barbosa se reunir com eles.

A manifestação pacífica durou toda manhã, em frente à Secretaria de Segurança pública da Bahia (SSP).

Durante a manifestação, os funcionários disseram estar cansados de esperar por resoluções para a falta de segurança e falaram sobre as dificuldades enfrentadas por eles nas áreas de construção, exigindo uma posição do governador do Estado sobre o assunto.

