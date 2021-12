Funcionários do Hospital das Clínicas e da Climério de Oliveira paralisam atividades

Os funcionários celetistas do Hospital das Clínicas e da Maternidade Climério de Oliveira, ambos ligados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), decretaram a paralisação das atividades nesta terça-feira, 19. Os trabalhadores afirmam que o aumento salarial feito anualmente não foi cumprido.

De acordo com a coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado da Bahia (Sintsef-BA), Erilza Galvão, esse acordo coletivo anual acontece a partir do mês de março e até agora não foi feito. "Entregamos a pauta de reinvidicação em dezembro e montamos com a empresa uma agenda para não haver transtornos. As negociações deste ano têm sido difíceis, elas não avançaram em nada", desabafa.

Os trabalhadores que paralisaram foram os que exercem as funções baseadas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O movimento não reúne os funcionários do regime estatutário. A greve é nacional e todos os funcionários celetistas de unidades de saúde ligadas à Ebserh participam.

Por meio de nota, a assessoria do Hospital das Clínicas informou que recorreu à Justiça do Trabalho para garantir a prestação do serviços das unidades, e que continua negociando com os funcionários. Ela completa dizendo que a "instituição continua na direção de modernizar a gestão dos hospitais universitários federais, preservando e reforçando o papel estratégico desempenhado por esses centros de formação de profissionais na área da saúde e de prestação de assistência à saúde da população".

A reportagem do Portal A TARDE tentou entrar em contato com a Maternidade Climério de Oliveira, mas sem sucesso.

Confira a nota do Hospital das Clínicas na íntegra:

