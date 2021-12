Funcionários do Correios fazem assembleia para definir greve

Os funcionários dos Correios fazem assembleia para discutir se entram em greve a partir das 19h desta terça-feira, 10, em frente a sede da instituição no bairro do Comércio. A ação dos trabalhadores acontecem em todo país, incluindo as duas federações (Fentec e Findect). O horário previsto para definir se vai acontecer a greve em todo país é às 22h.

Segundo informações do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo da Bahia (Sincotelba), o motivo da greve é falta de negociação do acordo coletivo vigente, por parte da empresa desde o dia 1º de agosto, e a exclusão dos dependentes do plano de saúde, além da ameaça de privatização, que demitirá cerca de 100 mil empregados.

adblock ativo