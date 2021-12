Funcionários de shoppings têm benefício de mensalista

Os shoppings Salvador (Av. Tancredo Neves ) e Salvador Norte (São Crsitóvão) anunciaram nesta sexta-feira, 3, o benefício de mensalista para os funcionários de todas as lojas.

De acordo com o comunicado, no Salvador Shopping o benefício começou a valer a partir desta sexta, sendo que o custo mensal será de R$150 reais mensais para carros e R$ 100 reais para motocicletas. Os funcionários terão área reservada no estacionamento localizado nos pisos G5 e G6.

No Salvador Norte Shopping, o valor cobrado também será de R$150 reais mensais para carros e R$ 100 reais para motocicletas. Os trabalhadores terão vagas exclusivas, localizadas em estacionamento no piso G1. O benefício entrará em vigor a partir da próxima segunda-feira, 6.

Anteriormente, o Norte Shopping havia divulgou que seria feita distribuição de credenciais aos lojistas com o seguinte critério: duas gratuitas e mais uma mensalista para as lojas âncoras e megas; lojas satélites terão uma grátis e outra mensalista; quiosques com um mensalista.

