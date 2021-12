Funcionários de hotel paralisam atividades no Rio Vermelho

Cerca de 40 funcionários do Hotel Pestana, no Rio Vermelho, paralisaram as atividades na manhã deste sábado, 28, reivindicando o pagamento de gorjeta e cumprimento dos direitos trabalhistas. A categoria cruzou os braços e se reuniu na frente do hotel desde o início do expediente.

O Diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Apart Hotéis, Restaurantes, Bares da Cidade de Salvador e Regiões (Sindhotéis), Godofredo Oliveira, acusa a empresa de proporcionar uma carga horária excessiva de trabalho aos funcionários, sem o pagamento das respectivas horas extras previstas na legislação trabalhista.

"Estamos exigindo mudanças por parte do Hotel Pestana Além da carga horária excessiva de trabalho, também identificamos desvio de função com alguns funcionários. O hotel não está cumprindo acordos que foram celebrados com a categoria", afirmou Godofredo Oliveira.

Ainda segundo o sindicalista, representantes do movimento reuniram-se com empresários do empreendimento após a paralisação, mas não houve acordo entre as partes. Uma nova reunião foi agendada para a próxima terça-feira, às 15h.

Campanha salarial

Em julho deste ano, categoria dos trabalhadores das redes hoteleiras de Salvador fizeram paralisações exigindo mudanças no piso salarial dos funcionários e o fim do período de descanso de três horas durante a jornada. Desta vez, o movimento foi isolado, realizado somente pelos funcionários do Pestana.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Hotel Pestana, mas não os telefones estavam desligados.

