Funcionários de creches municipais entram em greve por tempo indeterminado

Os funcionários terceirizados da Fundação de Assistência Sócio-Educativa e Cultural (Fasec) que prestam serviços em Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) da capital baiana entraram em greve por tempo indeterminado nesta quarta-feira, 27. De acordo com o presidente do sindicato da categoria, Armando de Assis, a mobilização acontece por conta de atrasos nos salários e tíquetes de alimentação.



Segundo informações de Armando, em reunião realizada entre representantes do sindicato e o titular da Secretaria Municipal da Educação, Esporte e Lazer (Secult), Carlos Soares, do sub-secretário Eliezer Cruz, dentre outras autoridades, ficou acertado que o pagamento do salário referente ao mês de setembro será efetuado no dia 5 de novembro em conjunto com o vencimento do mês de outubro. Até lá, o presidente garantiu que as atividades continuam paralisadas.



"Assinamos um acordo com a Secult sobre o pagamento. Os funcionários ficam com as atividades paradas até o dia 5 de novembro, quando será realizada uma plenária para avaliar o movimento", disse. Armando contou que se o repasse for efetuado na data acertada, o movimento será suspenso, caso contrário, continua por tempo indeterminado.

Categoria se reuniu nesta manhã em frente à sede da prefeitura para protestar

Em nota, a assessoria de comunicação da Secult informou que "o atraso dos vencimentos é por conta de um problema orçamentário da prefeitura, que está empenhando todos os esforços para que os funcionários terceirizados da Fasec sejam pagos o mais breve possível, regularizando o funcionamento dos CMEIs".



Além disso, a assessoria disse que as aulas não foram totalmente suspensas, porque existem professores que são servidores da prefeitura e que há funcionários terceirizados trabalhando nas unidades de ensino, porém com quadro funcional reduzido.



Protesto - No início desta manhã, uma caminhada da Praça da Piedade até a Praça Municipal - que complicou o trânsito no Centro da cidade, segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) - reuniu cerca de 70 funcionários, que se concentraram em frente à sede da prefeitura empunhando cartazes e entoando gritos de "queremos nosso dinheiro".



Após alguns minutos de protesto, o titular da Secult (Secretaria Municipal da Educação, Esporte e Lazer), Carlos Soares, saiu do prédio para conversar com os manifestantes.

*Com informações de Paula Pitta, do A TARDE On Line

