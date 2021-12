Funcionários de call center realizam manifestação e param atividades

Funcionários de uma empresa de call center, localizada na região do Iguatemi, paralisaram as atividades e realizaram uma manifestação na manhã desta quinta-feira, 19. O protesto tem como pauta a segurança dos trabalhadores, que em meio ao surto do novo coronavírus na capital baiana, continuam exercendo suas funções em uma única sala com 300 pessoas.

“Conseguimos que fossem liberadas apenas as grávidas e maiores de 60 anos, mas os demais, inclusive muita gente gripada, permanece. Então, resolvemos parar e estamos esperando o sindicato para nos apoiar também”, afirma a comissão criada contra o coronavírus.

Na empresa trabalham cerca de 2 mil pessoas, das 7h às 22h, todo os dias, lada a lado. “Esse atendimento é de call Center do INSS. O INSS parou e nós atendentes não paramos. Sugerimos pelo menos um rodízio de pessoas e nem isso eles aceitaram”, explica a funcionária Valquíria Maria, de 51 anos.

“É uma falta de respeito! Nós, da comissão dos funcionários, estamos representando mais de 2 mil pessoas”, afirmam os membros da comissão. Às 10h, o Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações da Bahia (Sinttel), chegou ao local e definiu que os funcionários devem parar suas atividades por 24h e na sexta-feira, 20, haverá outra reunião.

Na manhã desta quinta-feira, 19, também houveram protestos de outra empresa de call Center localizada no bairro do Cabula, onde os trabalhadores pediam melhores condições de trabalhos durante a pandemia de coronavírus.

