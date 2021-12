Funcionários de call center protestam contra redução salarial

Funcionários da empresa de call center Tel Telemática protestaram na manhã desta sexta-feira, 19, na avenida ACM, nas imediações do Shopping da Bahia, em Salvador. A manifestação começou às 9h e terminou por volta das 14h após o grupo chegar nas imediações da Casa do Comércio, na avenida Tancredo Neves.

De acordo com a assessoria do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações da Bahia (Sinttel), os trabalhadores estão em greve por conta da redução nos salários. A jornada de trabalho deles passou 180 para 150 horas, o que resultou na diminuição do salário, de R$ 937 (salário mínimo) para R$ 780.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o trânsito ficou lento durante o protesto, mas já foi normalizado.

Protestos antigos

Os funcionários da Tel Telemática realizam manifestações desde novembro do ano passado. No dia 24 de novembro de 2017, cerca de 300 trabalhadores protestaram em frente à Central de Flagrantes, na avenida ACM. Já no dia 2 de janeiro, eles fizeram um ato em frente ao Shopping da Bahia.

Ainda de acordo com a assessoria da Sinttel, na manhã próxima segunda-feira, 22, os funcionários da empresa de call center vão participar de uma mediação no Ministério do Trabalho.

A reportagem entrou em contato com a Tel Telemática, mas a empresa ainda não se pronunciou sobre a manifestação.

adblock ativo