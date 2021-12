Funcionários de call center passam mal após vazamento de gás

Cerca de 50 funcionários da empresa de call center Atento passaram mal após o vazamento de um gás nesta sexta-feira, 6, no bairro do Uruguai, em Salvador.

As vítimas foram atendidas por quatro equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Santo Antônio. De acordo com os trabalhadores, o cheiro do gás saía do ar condicionado da empresa.

Parte dos empregados permaneceram nas dependências da empresa, já que não foram liberados. Por conta da situação, o clima chegou a ficar tenso no local. A rua foi interditada. Cerca de três mil funcionários trabalham na empresa.

Segundo os trabalhadores, essa não é a primeira vez que há vazamento de gás no local. O mesmo aconteceu em 25 de fevereiro. A Atento, que não quis falar com a imprensa, disse aos trabalhadores que o odor vem de uma empresa vizinha.



Também houve um vazamento de gás em outra empresa de call center em 2013. Na época, dezenas de funcionários passaram mal e o prédio foi evacuado.

