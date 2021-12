Funcionários das obras do metrô retornam ao trabalho

Funcionários das obras do metrô voltaram a trabalhar nesta segunda-feira, 11, por volta das 9h, após acordo com as empresas terceirizadas que prestam serviços para a CCR, administradora do metrô. Os trabalhadores paralisaram as atividades na última quinta-feira, 7, após a morte de um funcionário em acidente de trabalho.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada e Montagem Industrial (Sintepav-BA), Irailson Warneaux, foram feitos acordos em relação à saúde e segurança dos trabalhadores e a participação destes nos lucros e resultados.

"No acordo, garantimos o acesso do departamento de saúde e segurança do Sintipav, sem nenhum tipo de restrição, já que antes precisávamos pedir autorização e agendar um horário. Já começamos a visitar as obras na última sexta-feira, quando o departamento verificou as condições de equipamentos de proteção individual e coletivos e se o canteiro de obra estava apto a funcionar. Também discutimos em assembleia a participação nos lucros tanto para os funcionários ativos quanto para os que estão inativos", afrimou Irailson.

Todos os trabalhadores das subcontratadas vão receber o valor referente à participação nos lucros e resultados de 300 horas. As empresas vão pagar aos funcionários ativos no dia 29 de agosto e os inativos no dia 9 de setembro.

Segundo o presidente, os trabalhadores tiveram todos os dias abonados, sem nenhum tipo de prejuízo em seus salários. As informações foram cofirmadas pela CCR.

Morte de funcionário

O funcionário Eldo Pereira Alves, de 25 anos, morreu ao cair de um poste na manhã da última quarta-feira, 6, enquanto trabalhava em uma obra do metrô próxima ao viaduto na região da Baixinha de Santo Antônio, nas imediações da Avenida Luís Eduardo Magalhães.

Eldo trabalhava para uma empresa terceirizada da CCR, empresa que administra o metrô. Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o funcionário ficou preso no poste por um equipamento de segurança e logo depois foi socorrido por pessoas que passavam no local no momento do acidente.

Segundo informações da CCR, o funcionário trabalhava em uma transferência da rede elétrica de um lado para o outro do terreno no momento do acidente, quando sofreu uma descraga elétrica após o poste ter arrebentado.

