Funcionários da TWB temem calote

Ainda é madrugada, mas o silêncio é rompido pelas viaturas de polícia, ambulâncias e o burburinho de um batalhão de repórteres já tomam conta do Terminal de São Joaquim. Trabalhadores que encerram seus turnos observam a movimentação, enquanto bebem o primeiro café do dia servido na copa da sede da TWB Bahia.

Não há surpresas. A intervenção já era esperada pelos funcionários da empresa, que viam a ação como questão de tempo. A primeira dúvida: "Será que amanhã temos que vir com a mesma farda?", brincou um dos funcionários, com a camisa que estampa o logotipo da TWB.

Mas as inquietações dos trabalhadores - 420 nas contas do governo, 600, segundo a empresa - iam muito além. Ao longo da manhã da quinta-feira, 20, eles externaram dúvidas em relação ao pagamento dos adiantamentos, salários e recolhimento de benefícios sociais. "Em briga de grandes, o pequeno sempre é quem acaba sofrendo", desabafou um funcionário, que não quis se identificar.

Mas a mudança também se resume em esperança de trabalhadores que reclamam três anos sem ganho real nos salários. "Isso aqui estava que nem um barco com a vela rasgada. Sem rumo. Quem sabe não é o fim de uma tempestade?", questiona esperançoso o mesmo funcionário.

Sem demissões



O temor dos funcionários, garante o vice-governador, Otto Alencar, não tem justificativa. O governo promete assumir os gastos com pessoal durante o período da intervenção. E vai negociar com a Internacional Marítima a manutenção do atual quadro funcional. "Os empregos estão garantidos", prometeu Otto.

Para o pagamento dos salários, a Secretaria da Fazenda criou uma conta específica para fazer os repasses aos trabalhadores.

Presidente do Sindicato dos Marinheiros da Bahia, Alcides Nascimento, comemorou a intervenção, afirmando que a TWB não vinha recolhendo benefícios de aposentadoria e FGTS dos funcionários. A Agerba confirmou a situação, identificada em auditoria da consultoria Fipecafi.

