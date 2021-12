Funcionários da Petrobras realizam ato público na Alba

Com o intuito de discutir os impactos da saída da Petobras da Bahia, os funcionários da empresa se reuniram na manhã desta segunda-feira, 23, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), no auditório Jorge Calmon. O ato público contou também com uma carreata na avenida Paralela, que teve a Alba como destino final. O ato é organizado pelo Sindicato dos Petroleiros da Bahia (Sindipetro Bahia).

No local, o deputado federal Nelson Pellegrino (PT) comentou sobre a desativação do edifício Torre Pituba, onde funciona a sede administrativa da Petobras, e o aumento do desemprego como consequência.

Segundo a Sindipetro Bahia, esta desativação pode resultar na transferência da maioria dos 1.500 trabalhadores diretos da estatal e também na rescisão de contratos de empresas terceirizadas, o que pode levar a demissão de aproximadamente 2 mil terceirizados.

Entre outros pontos que são citados pela Sindipetro Bahia, estão as vendas da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), Transpetro, Termoelétricas, Liquigás e Petrobras Biocombustiveis (PBIO). Além da venda dos Campos de Petróleo e gás, que fazem parte da Unidade de Operações de Exploração e Produção da Bahia (UO-BA) e estão em Mata de São João, Entre Rios, Araças, São Francisco do Conde, Catu, Candeias, São Sebastião, Alagoinhas, Esplanada, Cardeal da Silva e Pojuca.

Ainda segundo a Sindipetro Bahia, o estado é o único no Brasil em que a empresa desenvolve todas as atividades econômicas.

