Funcionários da obra do metrô protestam em Salvador

Um grupo de funcionários das obras do metrô protestou na manhã desta quarta-feira, 21, na avenida Paralela, em Salvador. Os trabalhadores saíram do canteiro de obras em Lauro de Freitas e caminham pelo Centro Administrativo da Bahia (CAB), onde farão assembleia. O local de parada não foi divulgado.

De acordo com Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada e Montagem Industrial (Sintepav-BA), eles reclamam da falta de pagamento dos terceirizados, além do não cuprimento de itens de segurança e saúde no trabalho.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), por conta do ato, o tráfego de veículos pela avenida ficou complicado, mas após a saída do grupo da Paralela o trânsito voltou a fluir.

A reportagem do Portal A TARDE procurou a CCR Metrô, que ficou de se posicionar por meio de nota, o que ainda não ocorreu.

Manifestação encerrada no CAB. #Trânsito volta a fluir. — Transalvador (@Transalvador1) 21 de fevereiro de 2018

