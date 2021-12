Funcionários da Contax voltam a evacuar prédio nesta sexta

Pelo segundo dia consecutivo, os funcionários da empresa Contax, localizada no bairro de Nazaré, foram obrigados a evacuar o prédio por conta do vazamento de uma substância gasosa e tóxica. O cheiro começou a ser notado por volta de 10h30 desta sexta-feira, 10, e cerca de 2,5 mil funcionários tiveram que sair do espaço imediatamente.

Por conta do odor forte, cerca de 20 pessoas passaram mal e foram atendidas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local. Alguns funcionários também foram levadas para o quinto centro de saúde, na avenida Centenário, próximo da sede da Contax.

O funcionário da Contax Rodrigo Cunha afirma que algumas pessoas desmaiaram por causa da inalação da substância. "Eu estava na parte de baixo do prédio quando comecei a sentir o cheiro. Quando fui para os andares superiores, as pessoas já estavam deixando o local", explica. Por conta do ocorrido, os funcionários foram liberados do expediente.

Causa - Segundo o subtenente do Corpo de Bombeiros, Rodrigues, que fez uma inspeção no local logo após o incidente na manhã desta sexta-feira, o motivo por vários funcionários terem passado mal é a entrada da substância CN30 no sistema de ar condicionada do Contax.

A substância está sendo emitida nas obras realizadas pela Conder na Arena Fonte Nova para o asfaltamento da região. "Como o local em que os funcionários da obra estão trabalhando é aberto e eles estão equipados, então eles não passam mal. Já aqui na Contax, o CN30 está entrando pelo sistema de ar condicionado da empresa, concentrando essa substância em um ambiente fechado".

