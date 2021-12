Funcionários atuam como 'papa-fila' para agilizar cobrança em pedágio

Objetivando promover conforto aos motoristas com destino à Estrada do Coco e à Linha Verde, a Concessionária Litoral Norte (CLN) capacitou colaboradores extras para atuar na BA-099 durante a Operação Verão. A equipe já está atuando como “papa-fila”, nesta semana, facilitando o pagamento da tarifa antes de chegar às cabines do pedágio.

“Os colaboradores colocam os seus aprendizados em prática a partir de uma imersão durante quatro dias na praça de pedágio. Eles puderam, dessa forma, acompanhar o trabalho da equipe no período que antecede a Operação Verão e experimentar os desafios do dia-a-dia”, afirmou o gerente operacional da CLN, Daniel Ovalhe.

O início de atuação dos colaboradores na BA-099 acontece em um momento estratégico de fim de ano, quando a concessionária prepara a operação especial para receber um novo fluxo de veículos na rodovia.

