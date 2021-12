Funcionário se fere após explosão em obra na Av.Gal Costa

Um funcionário do Consórcio Transoceanico Salvador, que trabalhava na construção do túnel na avenida Gal Costa nesta terça-feira, 6, ficou ferido após a explosão de um compressor. As informações foram confirmadas pelo secretário geral do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada e Montagem Industrial do Estado da Bahia (Sintepav), Paulo Roberto Silva.

Segundo ele, no momento do incidente, os operários estavam utlizando um compressor a diesel para fazer a escavação do túnel. Durante sua utilização, o maquinário acabou explodindo.

Ainda de acordo com Paulo, seis trabalhadores estavam próximos do equipamento na hora do incidente. "Apenas um funcionário se feriu com raladuras, porque caiu quando foi correr após a explosão. O restante dos trabalhadores inalou um pouco de fumaça e foi levado para uma enfermaria. Ninguém se feriu gravemente", garantiu.

O Portal A TARDE tentou contato com o Consórcio Transoceanico para esclarecimento, mas as ligações não foram atendidas.

