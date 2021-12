Funcionário processa Ufba para coibir ataques de animais nos campi

Após a polêmica envolvendo a publicação da portaria 001/2018 da Universidade Federal da Bahia (Ufba), que proíbe a alimentação de animais dentro dos campi, um funcionário - que não quis ser identificado - está processando a instituição com o objetivo de coibir a presença dos animais nos ambientes da Ufba, onde alguns alunos os alimentam.

De acordo com o advogado do funcionário, o seu cliente já foi atacado diversas vezes pelos animais que vivem no campus de Ondina e São Lázaro. "A Ufba ignora completamente os dispositivos de lei e os artigos 116 e 178 do código de saúde de Salvador, afirma que tem um papel social mas descumpre a lei", conta.

"A presença dos animais nos campi não é aleatória, esta politica de manutenção é ilegal", disse. O advogado afirma ainda que a manifestação da reitoria acerca da portaria 001/2018 da Ufba é uma cortina de fumaça para conseguir o apoio dos estudantes. O processo segue na Justiça Federal.

A assessoria de comunicação da Ufba foi procurada pelo Portal A TARDE e informou que só vai se pronunciar quando for comunicada do processo.

*Sob supervisão da jornalista Thaís Seixas

