Funcionário mata colega em clínica na Pituba

Um homem matou o colega a facadas dentro da clínica Odontosystem, na Pituba, em Salvador, na manhã destaque quarta-feira, 23. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), tanto o homicida como a vítima são funcionários da unidade de saúde.

As polícias Militar e Civil estão no local neste momento. A identidade deles não foi divulgada até o momento. A motivação, ainda conforme a polícia, seria ciúme. A clínica fica rua Território do Guaporé, na esquina com a rua Rio de Janeiro.

