Funcionário do Mundo Plaza morre eletrocutado

Um homem morreu eletrocutado na tarde desta quarta-feira, 9, no Mundo Plaza. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a vítima trabalhava no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e contatou o óbito.

Em nota, o Mundo Plaza informou que a vítima prestava serviços de manutenção para o condomínio e que o empreendimento prestou os primeiros socorros para o trabalhador com sua equipe própria. Logo depois, eles teriam acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que deu continuidade ao atendimento.

Ainda no comunicado, o Mundo Plaza disse que "está a inteira disposição dos órgãos responsáveis para a completa elucidação dos fatos".

