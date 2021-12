Funcionário de penitenciária é preso suspeito de levar armas para detentos

Um funcionário terceirizado da empresa que presta serviços de alimentação no presídio de Mata Escura, em Salvador, foi preso durante uma operação para barrar a entrada com drogas, celulares e armas, na manhã desta sexta-feira, 6.

Durante a da Operação “A La Carte” foram cumpridos mandados de prisão temporária contra Emerson Cordeiro Felipe e Jeferson Jesus da Costa, conhecido como “Leôncio”, interno do estabelecimento penal.

Conforme o Ministério Público da Bahia (MP-BA), o auxiliar de cozinha Emerson é suspeito de repassar o material ilícito para o detento “Leôncio”, apontado como uma das “lideranças” do Presídio de Salvador e também como articulador da entrada clandestina de drogas, armas e aparelhos celulares na unidade, utilizados para as ações de uma das principais facções criminosas em atuação no Estado da Bahia.

Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência de Emerson, em Salvador. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador. Segundo a coordenadora do Gaeco, a promotora de Justiça Ana Emanuela Rossi Meira, o funcionário recebia cerca de R$ 1 mil reais por semana para entrar ilegalmente com o material e repassá-lo.

Ainda segundo a coordenadora, o material ilegal era trazido em mochilas ou por baixo das vestimentas e depois repassado ao detento no horário da entrega da alimentação.

