Funcionário da SSP é morto durante assalto na Piedade

O geógrafo Enrik Assis das Neves, de 30 anos, foi assassinado na noite desta terça-feira, 19, durante um assalto no Centro de Salvador. Ele prestava serviço para a Secretaria de Segurança Pública (SSP). De acordo com assessoria do órgão, ele atuava no Disque Denúncia. Inicialmente, a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom) informou que a vítima participava da produção do Baralho do Crime, mas o fato foi negado pela SSP.

De acordo Stelecom, o crime aconteceu na Praça da Piedade, por volta das 22h10, quando Enrik Assis das Neves, 30 anos, foi vítima de dois disparos de arma de fogo na região da cabeça e nuca. Ele morreu na hora.

Agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram encaminhados para o local. Lá, foi constatado que o crime ocorreu em frente ao edifício Aliança, que conta com circuito de câmeras de segurança. Nas imagens, a polícia verificou que o caso trata-se de latrocínio (roubo seguido de morte), já que Enrik foi abordado por um homem que efetuou os disparos e levou a mochila dele com todos os pertences. Não foi informado se a vítima teria reagido.

Ainda no local do crime, a polícia encontrou a carteira de identidade de uma outra pessoa e investiga uma possível participação de outros envolvidos.

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), continua as buscas pelo suspeito nesta quarta-feira, 20.

Empresário, ator e transformista

Além de trabalhar para SSP, Enrik era sócio da SEX Shop VIP, localizada na avenida Sete de Setembro. Ele também era ator transformista e interpretava a personagem Lívia de Castro.

Em um post no Facebook, o marido dele lamentou a morte do empresário.

"Eu era puro carinho, Você eterna saudade. Eu era um raio de luz e você a claridade. Juntos éramos amor, metáforas e poesia. Hoje só resta a dor, sangrando em nostalgia", escreveu o marido Lucas Neves.

Também na rede social, presidente do Grupo Gay da Bahia (GGB), Marcelo Cerqueira, lamentou a perda.







Pesares Acabou de chegar a notícia o empresário Henrick Neves sócio do Sex Shop, VIP na Avenida Sete de setembro,... Publicado por Marcelo Cerqueira em Terça, 19 de janeiro de 2016

