Funcionário da EBDA é preso por tráfico de drogas em Valéria

Um funcionário da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA), ligada a Secretaria Estadual da Agricultura, foi preso nesta segunda-feira, 19, no bairro de Valéria, em Salvador, após ser flagrado transportando drogas em um trecho da BR-324, informou a Polícia Civil. Jorge Daebs da Silva, motorista da empresa, estava com outro homem, identificado como Mário Arruda Soares, 22, que também foi preso, quando foi abordado por Investigadores do Departamento de Narcóticos (Denarc).

Com eles, a polícia encontrou dois quilos de cocaína, em tabletes, três quilos de crack e uma porção de maconha. A droga estava em um veículo Ford Ranger, de cor branca, pertencente a EBDA, onde Jorge trabalhava desde 2010.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes chegaram até os dois após informações encaminhadas ao Disque Denúncia (pelo telefone 3235-0000), sobre um veículo oficial que estaria sendo usado para transportar drogas. Com o apoio de soldados da Rondas Especiais (Rondesp), da Polícia Militar, os investigadores montaram uma campana nas imediações do local indicado e aguardaram. A dupla foi surpreendida quando deixava o bairro de Valéria, já por volta das 5h30 da manhã.

Jorge e Mário foram conduzidos ao Denarc e autuados em flagrante por tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Civil, eles foram encaminhados ao sistema prisional. A polícia investiga a origem da droga apreendida com os traficantes.

Empresa demite motorista

Em nota divulgada à imprensa, a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola informou que exonerou Jorge Daebs da Silva da função de motorista após ele ter sido flagrado com drogas utilizando indevidamente um veículo oficial.

"A Seagri/EBDA lamentam o ocorrido e afirma que todas as providências legais foram adotadas, sendo o caso entregue à Policia Civil", informa a nota.

Após ocorrido, EBDA anunciou a exoneração do funcionário, que trabalhava na empresa desde 2010 (Foto: Divulgação)

