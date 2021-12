Funcionária nega amizade com acusado de matar jornalista

Em depoimento ao delegado Marcelo Sansão, da 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), a funcionária do Hipermercado Bompreço Lucimara dos Santos afirmou que não era amiga do acusado de matar o jornalista Sandro Ferreira Santos, de 28 anos, na última sexta-feira, 24.

Assim como Lucimara, os outros funcionários que prestaram depoimento nesta segunda-feira, 27, informaram que o suspeito de cometer o crime, conhecido como "Coveiro" ou "Pasta Pura", era um cliente que frequentava a loja com bastante assiduidade. Todos negaram que ele trabalhava como guardador de carros.

As informações de que ele era lavador de carros e organizava a fila do táxi também foi desmentida pelos taxistas que trabalham no local, de acordo com o delegado.

Ao todo, foram ouvidas oito pessoas, entre familiares de Sandro e testemunhas do crime - funcionários do Bompreço e socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Nesta terça, outras três testemunhas prestam depoimento à polícia, que já está com as imagens de segurança do estabelecimento. "Já conseguimos a imagem do suspeito, mas estamos analisando a liberação da foto dele", afirma o delegado Marcelo Sansão.

A discussão do jornalista com a funcionária do foi motivada pelo valor de R$ 11,98 que Sandro reivindicava após a compra de iorgutes.

Levado para a ambulância em uma cadeira de rodas, Sandro foi atingido pelo acusado com duas facadas quando se aproximava da unidade móvel do Samu.

"Ele estava com sintomas de AVC e chegou ainda com vida no Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu. Os golpes perfuraram uma das vias aéreas dele", disse o delegado.

